



بعد فشل الخطة الخاطفة التي صممت لإغتيال او القبض على البرهان وكباشي والعطاء وزملائهم بواسطة المليشيا خلال ساعات كما تصوروا، واستبسالهم مع جنودهم في مقر القيادة حتى فقد اكثر من ٣٥ من الحرس الرئاسي والمئات من الضباط والجنود حفاظا على تماسك الدولة،

كيف يتبجح الآن قادة الجناح السياسي للتمرد بحرصهم على قائد الجيش ويحذرون من استهدافه؟ من الذي يستهدف البرهان أهم الكيزان أم حليفكم؟.

مبارك أردول