اردول: لايستطيع أي من قيادات المجلس المركزي ان يصرح علنا بعلاقته مع مليشيا الدعم السريع





مليشيا الدعم السريع تخلي قيادات المجلس المركزي عبر قاعدة فاغنر بافريقيا الوسطي بمسار بداء من امدرمان – بارا- الابيض -الضعين – نيالا- امدافوق ومنها الي قاعدة فاغنر اللوجستية، المجموعة كانت متواجدة في الخرطوم شرقها وجنوب الحزام وشرق النيل طيلة هذه الفترة وسط حراسة مشددة من المليشيا.

لايستطيع أي من قيادات المجلس المركزي ان يصرح علنا بعلاقته مع مليشيا الدعم السريع وإن وفروا لهم خدمة الحماية في الحرب طيلة الفترة الماضية، فضلا عن غيره من الخدمات، فهم يستغلونهم في الخفاء فقط وبعلاقة سرية،

يجب ان تقييم قيادة الدعم السريع لمآل حالها وما وصلت له قواتها والمواطن والبلاد عموما بسبب هذا الحلف السياسي المستنفع بالخفاء وبسبب الدفاع عن مشروعها السياسي الذي كان نتيجته الدماء، واذا لم تستدرك ذلك فإن الخسائر والسخط الذي بداء من 15 ابريل سوف يستمر بها حتى النهاية.

مبارك اردول