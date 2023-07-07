التوتر هو سيد الموقف في إرتكازات مليشيا الدعم السريع





كان مافاطر ماتخاطر ✋

” انا شفتو بي عينيا ماجابوهو ليا ”

الوضع في أمدرمان 🚨

# صالحة تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع حتي آخر محطة الشقلة القديمة.

# ومن آخر محطة الشقلة وإنت متجه شمالا نحو الفتيحاب حتي محطة سراج تحت سيطرة الجيش تمامآ.

# ومن محطة سراج وانت متجه شرقا حتي كبري الفتيحاب تحت سيطرة الجيش.

# ومن محطة سراج وإنت متجه غربا منطقة فارغة حتي إستوب المربعات ومن ثم منه شمالا وصولا لصينية المنصورة تبدأ مليشيا الدعم السريع في الظهور بإرتكازاتها وسيطرتها على المربعات وحي المنصورة وحي البستان وحي النخيل.

# من صينية المنصورة وأنت متجه شمالا نحو حمد النيل ومقابرها وصولا لشارع الواجهة، شارع خطر ومنطقة تماس، حيث يسيطر الجيش على المهندسين، وتسيطر مليشيا الدعم السريع على الدوحة.

# أمبدات عموما تقع تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع وفيها حركة كبيرة لقوات المليشيا بمركبات عسكرية وبسيارات المواطنين وبمواتر أيضا، ولا توجد بها إرتكازات.

# بانت والعباسية حتي خور أبوعنجة تحت سيطرة الجيش وينتشر فيها بكثافة، من خور أبوعنجة وانت متجه شمالا لاتوجد قوات للجيش أو للمليشا، وعند الوصول لصينية التجاني الماحي تبدأ قوات مليشيا الدعم السريع في الظهور التي تسيطر على شارع العرضة والعرضة جنوب وشمال.

# من حوش الخليفة وانت متجه شمالا حيث مستشفى أمدرمان والشهداء تظهر قوات المليشيا بكثافة التي تسيطر على كافة أحياء أمدرمان القديمة وصولا حتي أستاد ودنوباوي.

# من أستاد ودنوباوي وانت متجه شمالا حتي المحكمة نهاية سور جامعة الخرطوم كلية التربية منطقة خالية من التواجد العسكري، ومن ثم تبدأ سيطرة الجيش وانت متجه بشارع الوادي سيطرة كاملة حتى جامع الجرافة.

# أحياء حي العرب والمسالمة وحي العمدة مناطق خالية من التواجد العسكري لايوجد فيها مليشيا ولا جيش.

# من حي العمدة وانت متجه شمالا بشارع النص الثورة، منطقة خالية حتي تصل جامعة التقانة ومنها تبدأ سيطرة الجيش حتي الإسكان.

# ومن حي العمدة وانت متجه في الإتجاه الجنوبي الغربي منطقة خالية من التواجد العسكري وصولا لسوق الملح ومن هنا تبدأ سيطرة مليشيا الدعم السريع الذي يسيطر على سوق أمدرمان وأستاد الهلال والسوق الشعبي.

# من مجيك لاند وأنت متجه شمالا بشارع الشنقيطي تحت سيطرة الجيش، الجيش الذي يسيطر تمامآ على عموم محلية كرري.

🚨 ملاحظات🚨

∆¶ التوتر هو سيد الموقف في إرتكازات مليشيا الدعم السريع، فأفراد المليشيا يطلبون بإصرار إثبات الشخصية ويجرون تحقيقا مطولا مصحوب بتهكم و إستفزاز قد يصل حتي للتعامل بشكل تجريمي، وتركك الذهاب من عدمه يتوقف على روايتك التي ترويها لهم، جايي من وين وماشي وين، وكل ماكانت روايتك متماسكة وردودك ثابتة كل مازادت فرصة تركك بالذهاب، مع التحذير والتهديد بعدم حضورك بهذا الشارع مرة أخري.

∆¶ الهدوء هو سيد الموقف في إرتكازات الجيش، لايتمكسون كثيرا ولايجرون تحقيقا مطولا، بل إذا سألتهم سوف يساعدونك على إيجاد الشارع السالك والآمن.

∆¶ الملاحظ واللافت للنظر أن شوارع الثورة الداخلية مأمنة ومترسة تماما حتي بقلابات تراب، الحياة هناك شبه عادية وتوجد حركة داخلية كبيرة جدا.

∆¶ أمبدات تغلي بالحركة أسواقها مفتوحة ومحلاتها فاتحة، تضج بالحياة وبتواجد الناس في الشوارع، يحدث هذا بالرغم من التوتر الخفي التي تحدثه مليشيا الدعم السريع بتواجدها الكثيف في المنطقة.

∆¶ أحياء امدرمان القديمة وضعها صعب، وأفراد مليشيا الدعم السريع هناك أخلاقهم سيئة والسلب والنهب شعارهم ومنطقة شدة.

∆¶ أحياء بانت والعباسية والموردة والعرضة والمهندسين والفتيحاب والمربعات والمنصورة وواجهة أمبدات، أحياء حرب ومواقع إشتباك حقيقي، ربي يغطي على شعبى هناك.

ملحوظة : تحركت عن طريق ركشة وسواق مكنة جد جد.

أمدرمان

الخميس 6 يوليو

من الساعة 10 صباحا

حتي الساعة 3 مساءا

محبة وسلام

#خال_الغلابة

محمد خليفة

