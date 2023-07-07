ماذا سيحدث اذا دخلت بيرقدار وقامت بتدمير قوات الدعم السريع في الخرطوم ؟





أمريكا لن تسمح للجيش السوداني بالاجهاز على الدعم السريع و لا بالدعم السريع بالاجهاز على الجيش السوداني و هي كانت تريد التوازن بين الطرفين من اجل عملائها .

اذا دخلت بيرقدار وقام هذا السلاح بتدمير قوات الدعم السريع في الخرطوم ستقوم امريكا بوقف الحرب بطرق مباشرة أو بغير مباشرة عند الحدود الحالية للصراع و ستعمل على إعادة تسليح الدعم السريع لارجاعه مرة أخرى للخرطوم .

كلام افريل هاينز مدير المخابرات الأمريكية القومية في الكونغرس ان هذه الحرب لن ينتصر. فيها طرف حسب تقيماتهم (طبعا قصدها حسب خطتهم).

Wayel Nasradin