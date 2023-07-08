بركة ساكن: في موضوع الأحزاب.. يرفع البعض شعار (الحرية والتغيير لا تمثلني)





في موضوع الأحزاب:

هذه الأيام يرفع البعض شعار (الحرية والتغيير لا تمثلني)

أتمنى ألا يعني ذلك، أن الأحزاب لا تملثني، بمعنى أن الحرية والتغيير (قحت ) هي تجمع تنظيمات مدنية سياسية.

أريد أن أقول: هذه الاحزاب، التقليدية منها والحديثة، وعلى الرغم من انعدام الرؤية لديها جميعًا، وتخبطها السياسي، واستعانتها بالعسكر في صُنع الانقلابات العسكرية وموالاة الجنجويد.

تظل تملثنا جميعًا، شئنا أم أبينا إذا كنا نأمل في نظام ديمقراطي في المستقبل، حيث لا جدوى للعملية الديمقراطية دون أحزاب سياسية، وهي، على الرغم من السوء الذي تتميز به، وتخبطها، وعدم تعلم قادتها من دروس التاريخ، إلا انها افضل من الأنظمة الشمولية والعسكرية، حتى تلك التي تأتي بها إحزابنا بنفسها وتنقلب على حكوماتها المدنية، وتجربة الشيوعي وحزب الأمة والاسلاميين نموذجًا، ومشايعة بعضها للجنجويد الآن، ماثلة للعيان.

على الرغم من ذلك: هذه الأحزاب الكحيانة، تملثنا.

وأعلم تمامًا، أنها عندما تنتهي هذه الحرب الحقيرة، سيأتون ويمارسون ما كانوا يفعلونه في السابق، إنهم لا يتعلمون ولا يرغبون في التعلم.

ملخص: قحت، وأحزاب الفكة بل كل تنظيم مدني يمثلني.

نعم للسلام

بركة ساكن