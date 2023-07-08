



ياسر عرمان يحدثنا عن الاسلاميين والفلول ، بينما يحتل الدعم السريع بيوتنا وينتهك حرماتنا ، وكل ما يهمه هو أجندته السياسية والاتفاق الاطاري وعودة ثلته إلى الحكم مجاناً .

نحن مواطنون مدنيون تنتهك حرماتنا و تحتل بيوتنا و السياسي المخضرم يحدثنا عن ضرورة جلوس الجيش معهم لايجاد حل سياسي .

الذي فات علي عرمان و ثلته أن المواطن الآن يعتبر الحديث عن الحل السياسي ترفاً و إنصرافية ، و المواطن سيدعم من يوفر له الأمن و يخلصه من عصابات مليشيات الجنجويد .

إطاري و فلول و كيزان و مفاوضات و ديمقراطية بتاع فنلتك ؟

ماري إنطوانيت تململت في قبرها …

فحديث عرمان السياسي الهمام تجاوز في تهافته و تفاهته حديثها للشعب الفرنسي و دعوتها له لأكل ( الجاتوه ) حين عانى الفرنسيون ندرة الخبز و جاعوا و ثاروا على زوجها .

كمال الزين