الصراع في السودان.. بؤرة إرهاب جديدة





لا ينبغي الاستهانة بالمخاطر والتهديدات التي يمكن أن يشكلها نزاع طويل الأمد ومُتصاعد في السودان، ليس فقط لهذه الدولة الأفريقية ولكن أيضًا لمنطقة القرن الأفريقي وما وراءها.

فمن المهم الإشارة إلى أن العنف والنزاع المتزايد في السودان يمكن أن يوفر بيئة ناضجة للجماعات الإرهابية لتظهر وتتحرك وتجنّد وتنمو وتكتسب السلطة. يرتكز أسلوب عمل الجماعات الإرهابية مثل القاعدة، بشكل عام على الجهود الرامية إلى زيادة زعزعة الاستقرار في بلد أو منطقة وخلق الفوضى، وتوفير مساحة جيدة يمكن للجماعات الإرهابية استغلالها والازدهار فيها. لقد شهدنا هذه الظاهرة في الشرق الأوسط، حيث حاولت بعض الجماعات الإرهابية استخدام الصراع من أجل تقسيم المجتمعات، واتباع أجندة طائفية، والاستفادة من مخاوف الناس، وزرع الفتنة بين المجتمعات الشيعية والسنية من أجل الوصول إلى السلطة والسيطرة.

المشكلة الثانية: هي أن الجماعات الإرهابية قد تكون قادرة على العثور على بعض الحلفاء من الدول أو غير الدول الذين هم على استعداد لتقديم التمويل والمساعدة العسكرية، والمشورة، والاستخبارات والتدريب، وهذا يزيد من الخطر الذي يشكلونه في المنطقة وعلى المستوى العالمي. من منظور المدرسة الواقعية للفكر في العلوم السياسية، كلما اندلع صراع في بلد ما، تتفاعل الدول بإحدى الطرق المتعددة، قد ينظر البعض إلى الصراع وعدم الاستقرار من منظور الانتهازية السياسية. ونتيجة لذلك، قد يدعمون بعض الجماعات المحددة ويتدخلون بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الدعم المالي أو العسكري أو الاستشاري أو الاستخباراتي أو السياسي؛ لتغيير ميزان القوى واستخدام الصراع لمصالحهم الجيوسياسية والاستراتيجية والجغرافية الاقتصادية.

ستحاول بعض الدول الأخرى حل النزاع دبلوماسيًا، مثل مبادرة المملكة العربية السعودية في السودان – وإعلان جدة الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وقد تحاول الدول الأخرى فقط منع امتداد الصراع إلى أراضيها. بعد اكتساب القوة والزخم، يمكن للجماعات الإرهابية الضغط من أجل تولي زمام الأمور أو أن يكون لها رأي مهم في أي مؤسسات سياسية جديدة في البلاد، وتشمل الأهداف المحتملة الأخرى إقامة السيادة، والنهوض بطموحات الهيمنة، وتحقيق أهداف أيديولوجية وسياسة خارجية محددة، وتصدير أيديولوجيتها إلى دول أخرى، بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام بعض الجماعات الإرهابية في حرب غير متكافئة. وبعد العثور على ملاذ آمن، يمكن للجماعات الإرهابية أيضًا إنشاء شبكات معقدة من أجل تسهيل عملياتها في أكثر من دولة، فضلًا عن استخدام الإرهاب السيبراني لشن هجمات على مختلف الكيانات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.

كما سيحاولون على الأرجح العثور على المزيد من الحلفاء، بغض النظر عن طبيعتهم الدينية، ما دام أن الحلفاء يشاركون أيديولوجية الجماعة وأهدافها، وتشمل الأمثلة بعض الجماعات الإرهابية التي كانت تعمل ليس فقط في العراق، ولكن أيضًا في سوريا ودول أخرى. والمسألة الحيوية الأخرى هي أن عدد الجماعات الإرهابية والميليشيات سيستمر في الزيادة مع تصاعد الصراعات، شهد العالم في العقد الماضي كيف أدت الصراعات التي طال أمدها في سوريا والعراق إلى صعود وبروز الجماعات الإرهابية مثل داعش؟؟؟، التي حققت تقدمًا ملحوظًا وسيطرت على مساحة كبيرة من الأراضي.

السودان، على وجه الخصوص، في وضع ضعيف للغاية عندما يتعلق الأمر باستغلال الجماعات الإرهابية بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وافتقارها إلى الأجهزة الأمنية القوية، وانتشار الفقر فيها وموقعها وجغرافيتها. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر السودان أيضًا إلى استراتيجيات فعالة لمكافحة الإرهاب، مثل السياسات الإنتاجية المطبقة في دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

كما أوضح تقرير صادر عن منظمة راند لعام 2020: موقع السودان يجعله بوابة محتملة لربط محاور النشاط المسلح في شمال ووسط وشرق إفريقيا، هذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى أن التنقل عبر حدود البلاد ليس بالأمر الصعب. فمعظم المعابر البرية غير رسمية إلى حد كبير، أو لا تخضع للمراقبة بسبب طولها، وحيثما توجد وظائف رسمية، فإنهم عمومًا يفتقرون إلى الموظفين وغير مجهزين، ويعتمدون في الغالب على دفاتر الورقية لتسجيل تفاصيل أولئك الذين يدخلون البلد ويخرجون منه، ويمكن للجماعات المسلحة استغلال هذه الديناميكيات لإنشاء قواعد خلفية تُستخدم لدعم وتسهيل حركة النشطاء عبر مختلف ساحات الصراع. وإلى جانب الإرهاب، هناك تهديد ثانٍ مرتبط بالجانب الإنساني للنزاع السوداني، والذي يشمل الحرمان والجوع اللذين يلحقان بهما الناس من جميع الأعمار. والقضية والمخاطر الثالثة المهمة… هي النزوح الجماعي الذي تسببه مثل هذه الصراعات، إن تصعيد الصراع في السودان له بالفعل تداعيات خطيرة ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن أيضًا على استقرار وأمن العديد من الدول الأخرى في المنطقة.أح

باختصار، لا ينبغي الاستهانة بالتهديدات التي يمكن أن يخلقها الصراع في السودان، أحد أكبر التهديدات هو أنه يمكن أن يخلق بيئة ناضجة للجماعات الإرهابية للوصول إلى السلطة وإلحاق الضرر ليس فقط بالسودان ولكن أيضًا خارج حدوده. وهذا هو السبب في أن يتحرك المجتمع الدولي على الفور من أجل إيجاد حل دائم للأزمة في السودان، فكلما طال أمد النزاع، زادت صعوبة رسم مسار يعيد السلام والاستقرار والأمن إلى الدولة المتضررة.

أحمد ياسر – بوابة الفجر