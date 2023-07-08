عيساوي: نفرة الزراعة





مناشدتي اليوم لأهلي وعشيرتي بقرى: عريك والشطيب والصفيرايا والعرشكول والبارا ود ملاح. إدارة أهلية (العمدة والمشايخ). وروابط شبابية. وشخصيات قومية.. إلخ. تعلمون يا سادة أهمية مشروعي عريك والعرشكول الزراعيين بالنسبة للمنطقة. حيث يشكلان عامل استقرار في المقام الأول. ولا يفوت عليكم وضع البلد بصورة عامة والمنطقة بصورة خاصة جراء تداعيات الحرب الحالية. إضافة لضيق هامش المناورة الزمنية.

حيث دخلنا في شهر يوليو. أي العروة الصيفية قاب قوسين أو أدنى من البداية. ولكن للأسف مازال تمويل المشروعين في خبر كان. وعلى حسب علمي أن المستثمرين رفضوا الاستثمار في المشروعين لشيء في نفس يعقوب.

عليه سؤالنا للفاعلين ما دوركم في هذه المعضلة؟. إنها سانحة طيبة للتجارة مع الله. سجلوا مواقف تاريخية يسير بها الركاب فيما بعد. دعوا التقاعس والتكاسل. هلموا لنجدة البسطاء.

بادروا بعمل يقبله الله ورسوله والمؤمنون. الوطن أمانة في العنق. الأهل يستغيثوا. هل من مجيب. اللهم أشهد فقد بلغت.. وبارك الله في رجل كان في خدمة أهله.. ربي أصلح الحال.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الجمعة ٢٠٢٣/٧/٧