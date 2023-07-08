



بعد رفض واضح من الشعب السوداني لـ”الحرية والتغيير” أو “قحت”، وذلك عقب انتشار هاشتاق يؤكد عدم حق “الحرية والتغيير” في التفاوض باسم الشعب السوداني، أصبح واضحاً أن “#قحت_تمثل_الدعم_السريع”.

تبيان توفيق

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من المحرر

ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين الوضع في السودان؟

تحسين الوضع في السودان يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية، ويمكن اتخاذ العديد من الخطوات لتحقيق ذلك، ومن بين هذه الخطوات:

1- تعزيز الديمقراطية: يجب تعزيز الديمقراطية في السودان من خلال تحسين نظام الانتخابات وتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وتعزيز حقوق الإنسان.

2- التصدي للفساد: يجب التصدي للفساد في الحكومة والمؤسسات العامة وتعزيز الشفافية في العمليات الحكومية وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد.

3- تحسين الأمن والاستقرار: يجب تحسين الأمن والاستقرار في السودان عن طريق تعزيز الشرطة والجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى وتحسين الحوار بين المجتمعات المختلفة.

4- تعزيز التنمية الاقتصادية: يجب تعزيز التنمية الاقتصادية في السودان من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات وزيادة الفرص الاقتصادية وتحسين الوضع الاجتماعي.

5- العمل على إنهاء النزاعات: يجب العمل على إنهاء النزاعات الداخلية في السودان من خلال التحاور والتفاوض وتعزيز العدالة والمصالحة.

6- دعم المساعدات الدولية: يجب دعم المساعدات الدولية للسودان لتحسين الحالة الإنسانية وتوفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم.

هذه بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين الوضع في السودان، ومن المهم أن يعمل جميع الأطراف المعنية معًا لتحقيق هذه الأهداف.