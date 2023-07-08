راشد عبد الرحيم: الكنس السريع





تواصلت عمليات الكنس السريع علي كل الجبهات .

في ميدان الحرب استمرت القوات المسلحة والجماهير التي اقبلت متبرعة لحمل السلاح في كنس سريع للدعامة لنظافة الخرطوم و كل السودان منهم .

اتسعت عمليات الكنس امس في كل الساحات الاعلامية و فقدت قحت و فلولها قوتها في الوسائط التي كانت تجول و تصول بها منذ ثورتهم المزعومة .

انطلق هاشتاق ( قحت لا تمثلني ) في الفيس بوك ليسجل نهار اليوم الاول فقط مائة و خمسة الف مشاركات بأن قحت لا تمثل المشاركين و ذلك في مقابل الف مشاركة فقط في ذات الفترة .

وسجل الفيس في اول عشرين مشاركة شاهدتها امس ثمانية عشر مشاركة تدعم القوات المسلحة في مقابل اثنتين فقط مؤيدة لقحت و الدعم السريع .

صفحات الدعم السريع تتواري خجلا و هلعا . حيث اختفت صور النقيب الدعامي المتمرد سفيان خلال الاربعة ايام الماضية بينما اختفي خلالها الصحفي العسكري للدعم بقال . اما الربيع المسكين المطل من داخل سيارته فلا يزال و بعد اسبوع يتوقف في قضية الفتيات اللاتي خطفهن جنود الدعم السريع في الحلفايا و اعادتهم الجماهير عنوة و اقتدارا .

صفحات الدعم السريع في الفيس و في الثلاث صفحات الاكبر تاخر ظهورهم فيها لتسع ساعات و اختفت معها مقاطع الاسري مع العبارة التي يضعونها علي السنة اسراهم ( تلقينا معاملة حسن من الجنود ) .

و اصبح تصوير الاسري و هم يستجوبونهم في المنازل التي يحتلونها بعد ان فقدوا المواقع العسكرية التي ياخذون الاسري إليها و يصورونهم فيها .

حمي الكنس السريع تواصلت حرارتها عند القحاتة من الحرية و التغيير فزادت عبارة ( الفلول يشعلون الحرب ) علي لسان عرمان و خالد سلك و لم نعد نسمع منهم ان المشاركة لهم ( عدا المؤتمر الوطني ) .

و اليوم تخرج الجماهير السودانية داعمة للقوات المسلحة ( عدا قحت ) و فلولها .

و غدا باذن الله يعود السودان نظيفا منهم جميعا .

راشد عبد الرحيم