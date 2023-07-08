ماهو الدعم السريع ؟! هو تكتل عسكري قيادته من بيت واحد وكبار ضباطه من قبيلة واحدة ومعظم جنوده من اتجاه جغرافي واحد





قلنا إن حرب الدعم السريع ضد الجيش ليست من أجل ديموقراطية أو حكم مدني !

وقلنا ليست ضد مايسمونهم بالفلول أو الكيزان !

وأصبح حديث كبار ضباط وجنود الدعم السريع يثبتون صحة حديثنا عن هذه الحرب !

يرى الدعم السريع أن الجيش مختطف في قيادته وهيئة أركانه وكبار ضباطه من جهة جغرافية قبلية محددة ومعروفة ويقصدون بذلك انسان الشمال وقبائل الجعليين والشوايقة والدناقلة والمحس بينما الجنود الذين يخوضون الحرب من بقية أنحاء السودان !

هذا الحديث أصبحوا يجهرون به علانية في كل أحاديثهم وحتى تصريحاتهم الداخلية والخارجية !

اذا افترضنا صحة حديثهم عن أن قادة الجيش وهيئة أركانه وكبار ضباطه من الشمالية ونهر النيل وهنا يكونوا محقين اذا قالوا نريد جيش قومي في قيادته مهني في واجبه وتوجهه ولا يعترض على مطلبهم أحد !

ولكن

من هو الذي يريد ومن خلال الحرب قومية الجيش ؟

إنه الدعم السريع!

وماهو الدعم السريع؟!

هو عبارة عن تكتل عسكري اجتماعي جهوي قبلي قيادته من بيت واحد وكبار ضباطه من قبيلة واحدة ومعظم جنوده من اتجاه جغرافي واحد !

هنا تكمن المشكلة ..

فأنت لا تستطيع تغيير ماهو سئ وانت أسوأ منه !

اذا كان الدعم السريع اليوم يقوده حميدتي من دارفور وقائده الثاني من الشرق والقائد الثالث من الوسط وكبار الضباط أو هيئة القيادة من بقية أنحاء السودان وبالتساوي هنا يمكن أن يكون الدعم السريع محقا في حديثه عن سعيه لقومية الجيش !

وبما أن الدعم السريع نفسه عبارة عن قوات جهوية قبلية تحت قيادة أسرية فهذا يضحد كل ما يقوله بخصوص حربه هذه سوى أنها حرب من أجل البقاء والتسلط وتغيير السئ بما هو أسوأ منه !

أنور الباهي

