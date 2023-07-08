رأي ومقالات

حاتم الياس: الحرية والتغيير لو ما اتحالفوا مع الدعم السريع يبقوا ناس مساكين ساي

2023/07/08
حاتم الياس

قوى الحرية والتغيير شتموهم وقبضوهم وتفرغت لهم جيوش اسلحتها التهكم والسخرية من كل الجهات ، وكتاب مقالات ماكانوا في السابق يملكون جراءة النقد كانت الحرية والتغيير وحكومة حمدوك بمثابة (أول كورس حريات في حياتهم المهنية) ،

طلبوا من تِرك أغلاق الشرق والميناء واسقطوا ليهم حكومتهم وقفلوا ليهم الميناء وشريان الشمال وفكوا ليهم (النيقرز! ) وحرشوا ليهم الشيوخ والنظار وناس الجد وناس الخال وعملوا ليهم اعتصام الموز (الليلة مابنرجع إلا البيان يطلع )

بعد داك عملوا الأنقلاب واعتقلوهم بطريقة مهينة (راجع فيديو عرمان وأبراهيم الشيخ وقصص خالد سالك الساقو حفيان) وقعدوا يضحكوا بسخرية عليهم كأولاد أغرار وناشطين ساي ماليهمش في (الشر السياسي) ، ولا ادنى أي احتمال لتهديد أو خطر يمكن أن يأتي من جانبهم الهين اللين ،
حاتم الياس

طبعاً ده غير وصمهم بالعمالة والأرتزاق وبتاعين السفارات وفي الجهة الأخرى الهبوط الناعم . اهاااا أنت بقى قاعد تتعامل مع قوى سياسية ولا (السيد المسيح) لو ما اتحالفوا مع الدعم السريع يبقوا ناس مساكين ساي .
هسع (بلوكم) ..كان في داعي للكلام ده

حاتم الياس

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