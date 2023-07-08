حتى منتصف ليل السبت بتوقيت السودان مازالت الاذاعة في يد مليشيا الدعم السريع





مازالت حتى منتصف الليل بتوقيت السودان الاذاعة في يد مليشيا الدعم السريع . ماتم حول قصف صاروخي حولها استهدف تمركزات المليشيا هناك .

اتعجب جدا لنشر الاخبار بصورة غير دقيقة وصحيحة لبعض الاعلاميين والنشطاء الصدق والدقه في الخبر مهم حتى وان كان الناس مستنيه تسمع الخبر ده بذات صيغه تحرير الاذاعه والتلفزيون ده مابدي حق الناس تنشر اخبار غير دقيقه وصحيحه . باذن الله سترجع وتعود كل المرافق للشعب وهي مرافق الشعب السوداني وستعمل من اجله وسيعود الامن والسلام في ربوع الوطن.

كما اشرت بالامس ان المعارك قد تبدا بمرحله جديدة من ثلاث محاور وعنيفة شاهد اليوم الناس استعدادات وجاهزية سلاح المدرعات للمعارك الفاصلة والتي من المتوقع ان تبدأ غدا او خلال الايام الأولى من هذا الاسبوع بمحورين في عمليات تقدم وعمليات نوعية مع جاهزية التصدي لاي هجوم .في ذات الاثناء ايضا المليشيات بتجهز لهجوم بعد ان دحرت قواتهم التي هاجمت القيادة العامة مساء امس وبعد فشلهم من محاصرة المدرعات وفشلهم في الاستيلاء على مقر الاحتياطي في امدرمان الامر الذي جعلهم يتراجعوا لتجميع قوة لشن هجوم عنيف آخر على احد المقرات والمواقع .

علي ميرغني