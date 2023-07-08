بقال من أمام بوابة الإذاعة السودانية يعلن سيطرة الدعامة على كل شيء في السودان





ما لا يعرفه قادة مليشيا الدعم السريع المتمردة عن الصحفي إبراهيم بقال أنه ثرثار ولا يحفظ اي اسرار يؤتمن علبها

سبب كراهيته للإسلاميين أنهم منعوه من حضور إجتماعاتهم وأبعدوه عن لجان العمل السري

مايجمع بينه وبين يوسف عزت هو نزعة حب الظهور الإعلامي وفقدانهم لفضيلتي الحياء والخجل

الصحفي المتحول من الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني الى ميليشيا الدعم السريع لاسباب مختلفة منها العرقي والمنفعي المالي ، قام بتسجيل لايف صباح اليوم أمام بوابة الإذاعة السودانية يعلن فيه سيطرة الدعامة على كل شيء في السودان وهذا ليس هو الموضوع .

السؤال هو :

هل يعرف إبراهيم بقال سراج انه كمغفل نافع هو من كشف للإستخبارات العسكرية خطة الدعم السريع لتهريب قيادات قحت في هدنة اليوم الواحد الشهر الماضي وهو كذلك من قدم للجيش مساعدات كبيرة في معارك الإحتياطي المركزي في الخرطوم وأم درمان بوقوعه في فخ نقل الاخبار الكاذبة ، وهنالك توجيهات مشددة بعدم إستهداف قناصة الجيش له لأهميته كمصدر للمعلومات حول مواقع قيادات الدعم السريع داخل وخارج السودان .

ولعلم الكافة نقول :

إذا إردت ان تنشر اي معلومات بصورة جبدة لا عليك سوى ان تملكها للصحفي إبراهيم بقال فقط .. فقد كان يروج أسرار المؤتمر الوطني على طاولة كافتريا الاحباب وصاج السمك ومقاهي بانت وعلى ذلك قس .

بشير يعقوب