



اذا صح وجود عبدالرحيم دقلو في دارفور فهنا قد يتغير مشهد الحرب في السودان لمًا هو أشبه بالحرب في ليبيا بين حفتر وحكومه الوفاق فستكون دارفور معقل وقاعدة لمليشيا الدعم السريع وسيسعى الدعم للسيطرة الكاملة على اقليم دارفور وحكمه وتنطلق منه العمليات العسكرية وقد يقسم البلد طبعا لجزئين جزء فيه الجيش وجزء فيه دعم سريع .

وده قد يقود البلاد لحرب طويلة الامد اذا لم يعود قادة الطرفين الجيش والدعم للصواب وهو الاعتراف وقبول ان الحكم يكون الشعب حكم مدني وان لابد ان يكون هنالك جيش واحد مهني وقومي وانها كافه مظاهر التسلح خارج اطار جيش واحد .

كنت قد ذكرت منذ بداية الحرب ان مليشيا الدعم اذا انسحبت او خرجت قياداتها من الخرطوم حاتعيد تجميع قواتها في دارفور خصوصا ولاية غرب دارفور وتتحكم بتلك المنطقة بشكل كبير والاشارات التي تدل على ذلك الابادة التي حدثت في الجنينة ومازال الوضع هناك متازم وقد استمعت لتسجيل بالامس لقائد المليشيا قطاع شمال دارفور متوعدا بانهاء الجيش في الفاشر واستلام الحامية هناك

.وقد يدير قادة الدعم العمليات من خارج الخرطوم حتى يتيح ذلك لهم بالتواصل مع داعميهم الدوليين لتلقى الدعم اللوجستي للعمليات الحربية في الخرطوم ومناطق مختلفة وليعملوا لفتح جبهات قتال اخرى في ولايات اخري للتوسع والانتشار .

علي ميرغني

