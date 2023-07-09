الدعم السريع قد يأس من تحقيق نصر عسكري على الجيش في الخرطوم لكن (..)





قلنا أن الدعم السريع قد يأس من تحقيق نصر عسكري على الجيش في الخرطوم ومايقوم به الآن من انتشار وصمود في ميدان المعركة ليس له هدف بالخرطوم !

الدعم السريع سيتجه لابتلاع شمال كردفان ودارفور بقوة السلاح واستنساخ النموذج الليبي !

والنموذج الليبي عبارة عن حكومة مركزية مفروضة بقوة السلاح مع اعتراف دولي !

وحكومة إقليمية مختلقة بقوة السلاح أيضاً مع دعم دولي خفي !

وهي حالة اقرب للانفصال بالدولة الواحدة من الوحدة الوطنية !

السودان مقبل على هذا النموذج !

وقلنا لكم أيضا وفي أكثر من منشور أن الجيش حتى الآن لم يستطع توجيه الضربة القاضية للدعم السريع!

والدعم السريع عاجز عن تحقيق نصر يجعله ممسك بزمام الأمور !

وفي المرحلة القادمة سيتفوق الجيش على الدعم السريع في الأرض والجو بينما يعمل الدعم السريع على فتح جبهات قتال أخرى في دارفور وشمال كردفان وغيرها !

وسيقوم كل طرف بعسكرة أطراف موالية له !

ثم تستمر الحرب في مناطق أخرى وحينها سيتدخل المجتمع الدولي بلاشك تحت ذريعة الغطاء الإنساني !

كل السيناريو ده ممكن نتجاوزو

لو ضغطنا كلنا في إطار الحل السياسي لوقف الحرب الآن ويتوالى الضغط على الدعم السريع بقبول الدمج والهيكلة بالجيش أو التسريح !

أنور الباهي