رأي ومقالات

الدعم السريع قد يأس من تحقيق نصر عسكري على الجيش في الخرطوم لكن (..)

2023/07/09
انور الباهي

قلنا أن الدعم السريع قد يأس من تحقيق نصر عسكري على الجيش في الخرطوم ومايقوم به الآن من انتشار وصمود في ميدان المعركة ليس له هدف بالخرطوم !

الدعم السريع سيتجه لابتلاع شمال كردفان ودارفور بقوة السلاح واستنساخ النموذج الليبي !
والنموذج الليبي عبارة عن حكومة مركزية مفروضة بقوة السلاح مع اعتراف دولي !
وحكومة إقليمية مختلقة بقوة السلاح أيضاً مع دعم دولي خفي !
وهي حالة اقرب للانفصال بالدولة الواحدة من الوحدة الوطنية !
السودان مقبل على هذا النموذج !

وقلنا لكم أيضا وفي أكثر من منشور أن الجيش حتى الآن لم يستطع توجيه الضربة القاضية للدعم السريع!

والدعم السريع عاجز عن تحقيق نصر يجعله ممسك بزمام الأمور !
وفي المرحلة القادمة سيتفوق الجيش على الدعم السريع في الأرض والجو بينما يعمل الدعم السريع على فتح جبهات قتال أخرى في دارفور وشمال كردفان وغيرها !

وسيقوم كل طرف بعسكرة أطراف موالية له !
ثم تستمر الحرب في مناطق أخرى وحينها سيتدخل المجتمع الدولي بلاشك تحت ذريعة الغطاء الإنساني !
كل السيناريو ده ممكن نتجاوزو

لو ضغطنا كلنا في إطار الحل السياسي لوقف الحرب الآن ويتوالى الضغط على الدعم السريع بقبول الدمج والهيكلة بالجيش أو التسريح !

أنور الباهي

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