الدعم السريع يتحول من جيش موازي إلي حركة مسلحة متمردة





١. إن صدقت تسريبات ( السوداني ) بوصول عبد الرحيم دقلو إلى معسكر الزرق باقصى غرب السودان.

٢. فهذا مؤشر لخسارة معركة الخرطوم.

٣. وكذلك ينطوي فعلياً على تحول الدعم السريع من جيش موازي إلي حركة مسلحة متمردة.

٤. حركة مسلحة بيد أن دفتر الجرورة لديها متخم بالديون القديمة والجديدة.

١. كما قلت لا استبعد وجود صفقة لخروج آمن لعبد الرحيم دقلو.

٢. خروج عبد الرحيم يستلزم خروج مجموعات النخبة القبلية.

٣. عليه اتوقع أيام قاسية وربما ساحقة لمن بقي بحسبانهم السواقط والنهابين.

٤. ربما نشهد تزايدا في معدلات التعدي على المدنيين.

ملحوظة: يستحسن وضع بكائية المستشار السياسي كخلفية صوتية لهذا المشهد.

عصمت محمود أحمد

