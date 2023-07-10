



عبارة لا فرق بين القحاتة الكيزان والتي يستخدمها البعض في سياق ذم القحاتة هي عبارة مسيئة ليس لقحت ولكن للكيزان. في الحقيقة هناك فرق وفرق كبير بين الكوز والقحاتي؛ فالكوز وطني والقحاتي عميل وخائن.

ما ممكن تساوي لي بين تيار وطني واقف مع الجيش ومع بلده وبحارب وبقدم في الشهداء وشوية صعاليك عملاء وخونة وكل مرة تقول ليهم انتو مافي فرق بينكم وبين الكيزان وفاكر نفسك بتسبهم كدا، إلا لو كتت إنت ذاتك قحاتي ***** مجنون في راسك دا. يازول الكوز كوز والقحاتي قحاتي لا يتشابهان ولا يلتقيان.

حليم عباس