مكي المغربي: حول وفد جدة وما يثار عنه





رأيي في المفاوضات أنها عملية ديبلوماسية سياسية لديها حاجز تأمين إعلامي ظاهر واستخباري مستتر ومحصور في دائرة ضيقة للغاية.

وطالما هو محصور لا أستطيع أن اتعامل مع “معلومات حساسة” عن وفدنا في جدة الذي يقوم بمهمة وصفت بأنها “تفاوض غير مباشر” هنالك اتهامات تطال الوفد بعد أي هدنة أو بعد أي أقامة طويلة في جدة مع انقطاع الاخبار، وهنالك رأي عام ساخط للغاية على المسهلين السعودية وأمريكا، وإتهام لهما بفرض هدن لصالح التمرد وضد الجيش، وهنالك من لا يرغب في صب النقد على المسهلين ولذلك يوجه صفعاته للوفد السوداني لإنه لم يعلق على بيانات المسهلين التي كانت ضد الجيش بكل أسف، والوفد يرى أن الناطق الرسمي بإسم الجيش هو المسئول عن “النطق”. وبكل أمانة من خلال أداء وبيانات الناطق إما أنه لا يتلقى تنويرات كافية وعاجلة وخاصة، أو هو ضنين بالنطق، ولا يوجد أي احتمال ثالث.

لذلك وللمرة الثانية لا أريد أن أظلم الوفد والذي هو يعمل وفق توجيهات قيادة الجيش … هي المسئولة وهي التي تستحق النقد ثم الوفد بعدها وليس قبلها.

ما أستطيع الحكم عليه، أن الوفد وقيادة البلد التي ارسلته وطلبت منه البقاء في جدة هي التي تتحمل المسئولية الكاملة بالذات في التراجع الإعلامي بل للانحسار الإعلامي الحاصل للوفد.

أنا في الاعلام المحلي والدولي 25 سنة ولا أنتظر محاضرة من شخص حول سرية الوفود وسرية المفاوضات من عدمها وتراتيبية الجيش … متى وأين وكيف يصرح ممثل الجيش؟! بنفسه -بتكليف من القيادة- أم يتم تحديد ناطق رسمي للوفد؟! كل هذا نعرفه بل نقدم فيه دورات تدريبية، لا تخفى علينا فيه المسائل الابتدائية.

ما يحدث من انحسار اعلامي كامل وظهور فراغات سببه إما سحب البرهان لصلاحية التصريحات والتفاعل الإعلامي للوفد، أو عدم اكتراث الوفد أو تفضيله عدم مواجهة الأعلام.

من الطرائف التي نقولها كثيرا في دورات الناطق الرسمي هي أنه (لا غنى عن الاعلام إلا بالاعلام) .. كيف؟! لأنك حتى لو قررت السرية فانك تحتاج إلى رواية بديلة لما تخفيه أو تحتاج إلى إشغال (بعضهم يسميه إلهاء) إعلامي متزامن مع الفراغ الذي قد يمتليء بأسوأ مما تخفيه.

الآن الآن .. ألم يمتليء الفراغ الإعلامي بشيء سيء وقبيح في حق الوفد والسودان أم لا؟!

من المسئول؟! من ملأ الفراغ أم من صنع الفراغ؟!

الجواب هو من صنع الفراغ هو الملام.

شهدت جلسات مفاوضات عديدة .. ولجان ترسيم حدود، وترتيبات أمنية، ومفاوضات مع دول عظمى .. كان المسئولون (حكوميين أوعسكريين) يتحدثون للاعلام مباشرة أو لديهم مجموعة وطنية خاصة جدا لتوجيه الاعلام .. بل بعضهم ينادينا في جناحه الخاص قبل أن يتحدث ويطلب منا توقعات الأسئلة حتى يحضر لها .. ويناقش معنا مقترحات الأجوبة .. أن تلبس الكاكي لا يعني أن لديك استثناء من القاعدة ،(ميمان لا يتعلمان، مستحي ومتكبر).

الاعلام ليس بوق دعاية .. وليس بترينة عرض .. وليس مدخل شيطان .. الاعلام خط تأمين متقدم للعملية التفاوضية .. وهو أداة فعالة جدا لتعزيز الموقف التفاوضي.

التحية مجددا للسعادة اللواء محجوب واللواء فقيري .. واتمنى أن تتفهم القيادة أولا كلامي وأن تطلب منهم التفاعل مع الاعلام .. وأن نرى الوفد الكريم في مطار بورتسودان .. صالة كبار الزوار في جلسة مع الإعلاميين لشرح ما حدث وما يحدث وما سيحدث.

مكي المغربي