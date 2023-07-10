ما هو الغرض من قوّات الدعم السريع منذ 2019، وزيادة حجمها وتسليحها أضعافاً مضاعفة؟!





ما ح يختلفوا اتنين في إنّه قوّات الدعم السريع أسّسها النظام البائد؛ وعلى ذلك فكان مفروض تكون على رأس أجندة لجنة تفكيك التمكين؛

أنا الآن ما بصدد الحاجة دي، وإنّما عندي سؤال واحد وبسيط ومحدّد؛

: ما هو الغرض من قوّات الدعم السريع منذ ٢٠١٩، وزيادة حجمها وتسليحها أضعافاً مضاعفة؟!

يعني حميدتي دا داير يعمل بالقوّات دي شنو؟

داير يحارب منو؟

داير يحرّر القدس مثلاً؟

يحرّر حلايب؟

يحارب الإرهاب؟

يحتلّ مصر؟

الإجابة الوحيدة البعرفها هي الاستيلاء على السلطة؛

وأصلاً قوّاته دي هي السبب الوحيد لوجوده في السلطة.

بتحدّى زول يقدّم إجابة موضوعيّة غير دي؛

أنا ماشّي أنوم؛

لو فيه زول من ناس الحلول التفاوضيّة قدر يجاوب، رسّلوا لي رسالة؛

ومعاكم ١٠٠ سنة تتشاوروا في إجابة.

#حميدتي_انتهى

عبد الله جعفر

