لإنقاذها من الموت .. تلقي برضيعتها من الطابق الرابع





تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة لأم في الصين، ألقت برضيعتها ذات الستة أسابيع من الشرفة، لحمايتها من حريق اندلع في المبنى الذي تقطن فيه.

ويوضح الفيديو التقاط الأشخاص على الرصيف للطفلة، بعد أن أمسكوا بملاءات سرير، لمنع اصطدامها على الأرض، بعد أن ألقتها والدتها لإنقاذها من الحريق، الذي وقع في منطقة يونغجيا، في مدينة ونتشو، في مقاطعة تشجيانغ الصينية، بحسب ما نشرته سبوتنيك.

كما يبيّن المقطع المصور المتداول الأم، وهي تتدلى من النافذة، قبل أن تُلقي بطفلتها على مسافة 30 قدما على الأقل.

وأفادت وسائل إعلام صينية محلية، بأن الرضيعة نجت بعد أن ألقت والدتها بها من الشرفة، ونُقِلَت إلى المستشفى لفحصها، وكانت بصحة جيدة، وفقا لوكالة “CTWANT” الصينية.

ونجحت فرق الإطفاء من إنقاذ الأم والجدة والعديد من الأطفال والبالغين الآخرين من المبنى الذي شب فيه الحريق.

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