حكاية قرية الحلفاية في قنا المصرية





لقرى محافظة قنا، تاريخ كبير، ربما لا يعرفه الكثيرون، في هذه الحلقة الأولى نلقي الضوء على تاريخ 3 قرى ، في محافظة قنا، وهي قرى الحلفاية والسماينة والسنابسة، وسنرصد في حلقات مقبلة، تاريخ القرى في محافظة قنا.

الحلفاية

أصلها من توابع بلدة “هو”، ثم فصلت عنها فى سنة 1245هـ باسم العبيدية وهو اسمها القديم ، وفى سنة 1261هـ وردت باسم الحلفاية مرة أخرى ، وفى سنة 1892م قسمت الى ناحيتين من الوجهة الادارية وهما الحلفاية بحرى وهى الأصلية والحلفاية قبلى وهى المستجدة ، وفى سنة 1897م فصلت كل منهما من الوجهة المالية.

السماينة

هى بلدة قديمة يرجع تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات وردت فى جغرافية اميلينو باسم بسامانيو Psamanniou وقد عثر فى الحفائر التى أجراها عالمى الآثار بترى وكيوبيل عام 1884م بصحراء هذه البلدة على هياكل بشرية وتماثيل واوانى فخارية وأدوات زينة ترجع إلى العصر الحجرى الحديث وعصر الأسرتين الأولى والثانية وقد استنبط من دراسة هذه الآثار حضارة كبيرة تشمل عصر ما قبل التاريخ وعصر الاسرتين الاولى والثانية و اطلق عليها حضارة السماينة مع حضارتى نقادة والعمرة كانت من توابع ناحية الحلفاية بمركز دشنا ، وهى تتبع حاليا مركز الوقف.

السنابسة

أصلها من توابع أراضى الجزيرتين المعروفتين بالقلمين “القلمينه” وردت فى تحفة الإرشاد من أعمال القوصية ، وفى الروك الناصرى أضيفت الى زمام هو ، ثم فصلت عنها فى العصر العثمانى باسم السنابسه ، كما وردت فى دفاتر الروزنامة القديمة وفى تاريخ سنة 1231ه باسم الوقف ، ولا يزال بين نجوعها نجع يسمى نجع السنابسة.

“بوابة أخبار اليوم” – سلسلة ” بلدنا أصل وفصل “