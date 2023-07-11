



لا أعرف استراتيجية في الظروف الحالية لمواجهة المؤامرة واللوبيهات أفضل من أن تدخل فيها وتشتت جهودها من الداخل، لو لم يقدم مالك عقار نفسه بطريقة محددة في البداية لما وجد قرار رئيس مجلس السيادة استجابة واعتراف إقليمي بكونه نائب رئيس مجلس السيادة بدلا عن المتمرد حميدتي، ومالذي فعله مالك عقار لاحقا كلكم يعلم ذلك؟

ولو يحضر السودان الاجتماع الأول لإيقاد لضرب على نفسه عزلة في وقت كانت تُعقد فيه جلسات مجلس الأمن ولم تخرج بموقف ضد السودان؟ لو لم يضغط السودان بخطاب ضد فولكر بيرثس لتمكن الرجل من أداء دوره المهم كمنسق عام لمحاور المؤامرة وفي ذات الوقت كان لابد من التمييز بين وبين يونيتامس التي جُدد أجلها لستة شهور لأول مرة؟ لو لم تكن منصة جدة لكانت غيرها بطريقة أكثر خطورة.

السودان يواجه مؤامرة وألاعيب خطيرة وبعض بني جلدتكم من القحاتة هم جزء منها والخائن أخطر من العدو أحيانا، لذا فإن هذه السياسة التي تُتبع الآن هي أفضل طريقة.

المطلوب أن يستمر الضغط ضد خيانة قحت وأن يستمر كشف انتهاكات المليشيا وتمردها وأن نمتلك كافة أساليب المواجهة الميدانية والسياسية.

حتى النصر بإذن الله.

هشام الشواني