تعاون بين الصحة ومنظمة قلب الجزيرة





بحث الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم أعضاء منظمة قلب الجزيرة الخيرية برئاسة الفريق شرطة عبد الرحمن حسن عبد الرحمن أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة لدعم القطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة ودعم المؤسسات الصحية من قبل المنظمة بالإحتياجات الضرورية ..

من جانبه أكد رئيس المنظمة وقفة أبناء مدني مع وزارة الصحة لتعزيز الجهود الرامية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية معلناً عن حزمة من المشاريع تسعي المنظمة لتنفيذها بمدني ..

فيما عبر مدير عام الصحة عن شكرة لأبناء مدني الأوفياء لدعمهم المتصل للقطاع الصحي مناشداً المنظمات الخيرية لتلبية نداء الوطن ..

سكاي نيوز

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