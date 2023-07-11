تفاصيل قصة “أصغر عروسين في مصر”





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمغن شعبي مصري يدعى عبده نجم وفتاة تسمى منة قدري باعتبارهما أصغر عروسين في مصر.

وكشف عبده حكاية الصور المنتشرة له ومنة حيث تداولها رواد التواصل على أساس أن عمريهما 13 عاماً وهو ما نفاه “العريس”.

وأوضح عبده نجم، لموقع “القاهرة 24” تفاصيل صور خطوبته المنتشرة قائلاً إنه “من حوالي شهر تقابلنا في حفلة، وبعدها تواصلنا مع بعضنا البعض، واتواصلت مع أهلها وكان فيه قبول”.

وقال: “سني مش صغير، وعمري أنا ومنة مش 13، أنا وهي عندنا 17 سنة، وإحنا قرينا فاتحة بس مش أكتر، ولسة بدري على موضوع الجواز”.

وعبده نجم مغنٍّ شعبيّ في فرقة غنائية مكونة من 25 فرداً، حيث اشتهر في الأفراح الشعبية، وله عدد كبير من المتابعين عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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