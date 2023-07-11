شابة سودانية لاجئة في مصر تسأل هل توافق على عرض الزواج من شاب مصري لطيف؟





تستعد شابة سودانية لاجئة في مصر لاتخاذ قرار بشأن عرض الزواج الذي تلقته من شاب مصري “لطيف” بحسب وصفها. وفي منشور نشرته الشابة على إحدى المجموعات الإلكترونية في شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب رصد محررة “النيلين”، استشارت الشابة صديقاتها حول قبول العرض أم الانتظار لفترة أطول.

وأوضحت الشابة في منشورها أنها وصلت إلى مصر عقب نشوب الحرب برفقة أسرتها، وتعرفت على الشاب المصري في أحد الأسواق التجارية بالقاهرة، وبعد فترة قصيرة من التحدث معه، طلب الشاب المصري الزواج من الشابة السودانية ومقابلة أهلها. ورغم أن الشابة أبدت إعجابها بالشاب المصري، ووصفته بالاحترام واللطف والتهذيب، إلا أنها تريد أن تتأكد من أنها تتخذ القرار الصحيح. ولذلك طلبت الاستشارة.

وتلقت الشابة العديد من الردود على منشورها، حيث نصحها بعض الصديقات بالانتظار لفترة أطول، في حين نصحها أخريات بقبول العرض إذا كانت تشعر بالراحة مع الشاب المصري، بينما كانت هنالك قلة من الصديقات طلبن منها الحذر وصرف النظر عن الموضوع.

القاهرة – “النيلين”