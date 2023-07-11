شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تظهر في “لايف” مع زوجها وأحدهم يطلب الزواج منها وتشترط الحصول على 50 بقرة مهراً لها





فاجأت المطربة السودانية الشهيرة إيمان الشريف جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في بث مباشر “لايف” على أحد مواقع التواصل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت إيمان رفقة زوجها وعازفها إيهاب شيكو وهما يتبادلان الدردشة مع أعضاء فرقتها الموسيقية عبر التطبيق.

أحد أصدقائها مازحها بأنه لم يعرفها ليرد عليه زوجها بأنها ليست إيمان بل شقيقتها الصغرى, ليقاطعه الشاب ضاحكاً بأنه يريد الزواج منها إذا كانت هي شقيقة الفنانة إيمان.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تدخلت الفنانة وتحدثت بلسان شقيقتها وطلبت مهراً قدره 50 بقرة وسط ضحكاتها وضحكات أصدقائها المتواجدون بالبث المباشر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين