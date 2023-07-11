بالفيديو.. شاهد كيف استقبل ضباط الجيش السوداني المواطنون المنضمون للتدريب والقتال مع القوات المسلحة





حرص عدد من ضباط الجيش السوداني على استقبال المواطنون المنضمون للقوات المسلحة من أجل التدريب ومن ثم القتال مع جنود الجيش.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أشاد عدد من ضباط الجيش بالروح الوطنية العالية للشباب الذين قرروا الانضمام لجنود القوات المسلحة برغبة منهم.

وأكد أحد الضباط لدى مخاطبته الشباب أنهم سعداء بموقفهم منوهاً إلى أن القضية ليست قضية الجيش وحده بل قضية كل السودانيين.

كما أكد وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين استعدادهم التام لتدريب كل الشباب المنضمين للدفاع عن السودان الذي تتربص به الأعداء.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين