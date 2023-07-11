شاهد بالفيديو.. نجم الثورة السودانية دسيس مان يرد على هجوم جمهور مواقع التواصل بعد إعلانه مساندة الدعم السريع ويؤكد: (الجيش يستعمر المواطنين ويتعامل معهم بقسوة)





عاد نجم الثورة السودانية الشهيرة دسيس مان لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك في أعقاب ظهوره في مقطع فيديو حديث.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن دسيس مان كان قد حقق شهرة واسعة إبان الثورة السودانية التي أطاحت بنظام البشير وذلك بعد ترديده لعدد من الأغنيات.

وعاد دسيس لإثارة الجدل بعد إعلانه مساندة قوات الدعم السريع ضد الجيش خلال مقطع فيديو أثار ضجة واسعة الأسبوع الماضي.

نجم الثورة تعرض لانتقادات واسعة بعد المقطع الأول, وقبل أن تنتهي الضجة التي صنعها عاد من جديد ليرد على منتقديه مؤكداً ضرورة أحترام الأراء.

كما ذكر وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أن الدعم السريع سيعود بالمدنية وأن الجيش يمارس القسوة تجاه المواطنين بالثورة ويستعمرهم بمنعهم من التجول في حي الثورة بأم درمان على حد تعبيره.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين