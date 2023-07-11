شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تثير ضجة اسفيرية كبيرة بعد تقديمها فاصل من الرقص الفاضح بأزياء مثيرة للجدل داخل منزلها على أنغام الدولية (أي بقعد ضر) والفنانة صاحبة الأغنية ترد عليها





أثارت فتاة سودانية ضجة اسفيرية كبيرة وذلك بعد تسريب مقطع فيديو لها تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة خلال المقطع وهي تقدم فاصل من الرقص الفاضح وبأزياء مثيرة للجدل داخل منزلها.

واستعرضت الفتاة خلال رقصاتها التي قدمتها بجسمها على أنغام أغنية الفنانة المثيرة للجدل مروة الدولية (أي بقعد ضر).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تفاجأت جمهور الصفحة التي قامت بتسريب المقطع بالفنانة مروة الدولية وهي تعلق على فيديو رقيص الفتاة عبر إحدى الحسابات التي تحمل اسمها بكتابتها مطلع الأغنية (أي بقعد ضر).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي انقسم خلال تعليقاته ما بين منتقد للفتاة وما بين منتقد للصفحات التي نشرت المقطع, وأكدت الفئة الأخيرة من المعلقين أن الفيديو قد يكون في جلسة نسائية خاصة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين