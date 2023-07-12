شاهد.. فيديو حزين يوثق تعرض “سوق أم درمان” الشهير والعريق لدمار شامل واحتراق كامل نتيجة الحرب والجمهور: (حسبنا الله على الكان السبب)





نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي السودانية مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع ووصفه المتابعون بالحزين والمؤلم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع سوق أم درمان الشهير والعريق والذي يعد من أشهر وأكبر الأسواق السودانية لعملية دمار شامل بسبب الحرب الدائرة في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضح التصوير تعرض المحلات التجارية والدكاكين لاحتراق كامل نتيجة القصف المتبادل بين الجيش والدعم السريع مع تعليقات من المتابعين تقول: (حسبنا الله على الكان السبب).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين