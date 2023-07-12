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شاهد بالفيديو.. خلال إحدى البروفات وبحضور العازف “طاسو”.. جنود بالجيش السوداني يلهبون حماس الجمهور برقصات حربية على أنغام (عدوه ذاتو كان جرا بسكوا سك)

2023/07/12
طاسو جيش

تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد نشره وتداوله على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول جنود بالجيش السوداني وهم يقدمون فاصل من الرقص الحربي على أنغام إحدى أغنيات الجيش الحماسية.

https://fb.watch/lJw71uA8D6/

تفاعل جنود الجيش جاء خلال إحدى البروفات الموسيقية التي شهدها العازف الشهير عبد الرحيم “طاسو” والذي ظهر متفاعلاً هو الآخر مع حماس الجنود.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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