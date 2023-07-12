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شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يحصل على نقطة طائلة تم جمعها داخل (شوالات) خلال حفل زواج أسطوري بمنطقة “دار حامد” وساخرون: (الدعامة لو عرفوا مكان العرس دا كانوا مشوا ليهو)

2023/07/12
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شهدت منطقة “دار حامد” غربي السودان حفل زواج أسطوري تم تداول مقطع منه على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول والذي تم تصويره من داخل تصويره من داخل الحفل حصول العريس على أموال طائلة تم جمعها من قبل أصدقائه داخل “شوالات”.

الفيديو حقق أعلى نسبة مشاهدات مع تعليقات ساخرة من قبل المعلقين الذين تباروا على كتابة تعليقاتهم المختلفة, وكتب أحد المتابعين: (الدعامة لو عرفوا مكان العرس دا كانوا مشوا ليهو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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