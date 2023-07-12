شاهد.. من القاهرة.. الفنانة توتة عذاب تدعم الجي السوداني بأغنية جديدة (البنضم دا ما سواي جنودنا بفرتقوك والله)





فرغت الفنانة السودانية المعروفة توتة عذاب من تسجيل أغنيتها الجديدة التي حملت اسم (البنضم ما سواي) وذلك بإحدى الأستوديوهات بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت الفنانة التي تقيم بالقاهرة بدعم الجيش عبر أغنيتها الجديدة التي تقول في مطلعها (البنضم دا ما سواي جنودنا بفرتقوك والله).

الأغنية التي حققت نسبة استماع عالية هي من كلمات وألحان الشاعرة الشابة زوبة طاشين وقام بالتنفيذ الموسيقى لها عبد الله قباني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين