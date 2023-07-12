قالوا حميدتي والبرهان حيكونوا جزء من مجلس السيادة





تاريخنا القريب جدا مع التفاوض:

اعتصمنا قدام القيادة العامة، وفي ولايات السودان المختلفة مطالبين بمدنية كاملة. قحت الكانت بتمثل قيادة الثورة وقتها سكتتنا بعد أحداث 8 رمضان، لأنها كانت بتفاوض، وتاني سكتتنا بحدود الاعتصام في موضوع كولومبيا لأنها كانت بتفاوض، وحاولت بكل الطرق تقنعنا إنو ماف حل غير “التفاوض” مع المجلس العسكري.. قعدنا راجينهم بالأيام، والشعب كلو صاحي لحد 5 صباحاً منتظر التفاوض يجيب لينا المدنية الكاملة.. طلعوا بعداك قالوا لينا والله ياخوانا أحسن شيء قدرنا عليهو مجلس سيادي برئاسة دورية! وحميدتي وبرهان حيكونوا جزء من مجلس السيادة.. اعترضنا على الفشل التفاوضي دا وواصلنا اعتصامنا ونادينا بي مدنيااااووو لحد ما نفس المجلس العسكري الرفضناهو جا وفض الاعتصام في أبشع مذبحة ممكن تحصل!

بعداك حصل شنو!

طلع الشعب في أعظم وأهم مليونية في تاريخنا الحديث، 30 يونيو، لمحاسبة المجلس العسكري وتقديمه للمحاكمة وللمدنية الكاملة..

قحت شالت التفويض دا كللله ومشت “تفاوض” بيهو الجماعة تاااني!

وطبعا وكالعادة، ما قدرت تجيب أي نتائج بالتفاوض دا غير وجود ضعيف ليها مع المجلس العسكري باتفاق يوليو الباطل والوثيقة الدستورية الما كان عندها أي معنى، ورجعتنا لي نفس الوضع الكان في الاعتصام ولا كأنو في أي حاجة حصلت! فشل جديد في التفاوض!

وكنتيجة حتمية لجعل البرهان وحميدتي على رأس الدولة، محتفظين بكل سلطاتهم، بعد مذبحة الفض، قاموا نفذوا انقلاب 25 أكتوبر.. بعد كم مسرحية بتاعة انقلاب واعتصام الموز الكان من تنظيمهم هم زاتم..

سكتنا؟

طلعنا في مواكب في السودان كله ضد الانقلاب، ورفعنا شعار اللاءات التلاتة، ولجان المقاومة قادت أكبر مقاومة شعبية ضد الانقلاب لحد 30 يونيو 2022.. بمطلب واضح وهو إسقاط الحكم العسكري ومحاسبة البرهان وحميدتي!

جاتنا قحت الله يغفر ليها، بنفس طريقة التفكير، وبنفس المهارات التفاوضية المنعدمة، جات تعيد نفس الغلطة للمرة المليون، وقدمت لينا الإطاري، وطبعا بمحافظة حميدتي والبرهان على مواقعهم ولا كأنه حصلت أي حاجة!

قحت أي جهد مقاومة شعبي كانت بتفشل في استثمارو وأقصى حاجة بتعملها بيهو إنها ترجع نفسها كشريك ضعيف للبرهان وحميدتي!

ودا نفسو العايزنو يحصل المرة دي! بنفس التفاصيل..

ولا كأنو في حرب حصلت، ولا كأنو الناس ماتت واتشردت وفقدت كل حاجة..

دا آخرهم في التفاوض!! حتى التفاوض القادننا بيهو دا هم ما بعرفوا ليهو! ولا حصل طلعوا منو بي نتيجة!

انتو لو صحي بتعرفوا تفاوضوا على الحاجات الدايرنها الناس ما كان وصلنا الحتة دي!! قدراتكم شفناها، وطموحكم وخيالكم شفناهو وشفنا حدو.. والليلة بعد وقفتكم المخزية مع الدعم السريع شفنا أخلاقكم! وكان قايلين ممكن تبيعوا لينا الوهم للمرة الرابعة تبقوا غلطانين!

ياخوانا ماف زول يغشكم بي تفاوض سايقاهو قحت وكلام فارغ! التفاوض دا كتيرو يوقف إطلاق النار لمدة محدودة لحد ما الحرب تقوم تاني، ووقتها الدعم السريع ومن والاه من العملاء حيكونوا فككوا الجيش وما حيفضل زول واحد يحمينا من بطش الدعامة.

لا تفاوض إلا على الاستسلام والتسليم.

#الجنجويد_ينحل

#قحت_لاتمثلني

#حميدتي_انتهى