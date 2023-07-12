



اعزائي قحت…

لو بنتكلم عن آخر حكومة شرعية فهي حكومة الصادق المهدي..اما اذا بنتكلم عن شرعية ثورية فماذا بقي من تلك الشرعية لكم؟ حقيقي يعني؟! علما انو اخر حكومة شرعية حتى بتعريفكم ده ليست حكومة قحت بل حكومة شراكة قحت والمجلس العسكري الاتنين ما قحت براها! وحقيقي دي تفاصيل كلها ما مهمة في الوضع الحالي لانو لا قيمة لحكومة لا تستطيع توجيه الة الدولة و اولها جيشها خصوصا في حرب فيعني لو رجعكم الاتحاد الافريقي حكومة اها وبعداك تطلبو تدخل عسكري دولي؟ لن يؤدي الا لتفاقم الوضع لو وافق الاتحاد اساسا…كدي اتخيل انتا اعترفو بيك وطلبتا تدخل دولي ووافقو واتدخلو ووقفو ليك الحرب وكسرتا الجيش وجزء كبير من الشعب ده اها تاني يوم حتحكم كيف؟ كيف تضمن عدم حدوث انقلابات واعمال عنف ضدك او حتى مواجهات بين الطرفين ديل تاني والله الا تخلي قواتك الاممية دي قاعدة للأبد…حقو الناس تبطل شغل المراهقة السياسية ده ومافي داعي لتنازع الشرعية ومحاولة فرض رؤية بتدخل خارجي في وضع البلد فيهو بيتم تنازع احتكار القوة فيهو ياهو حتضيف أبعاد اضافية للصراع يعقده اكثر بل وتعقد الفترة بعد توقف الحرب لو نجحتا في ذلك حتكون هشة بما لا يقارن بأي فترة سابقة..فأعقلوا ولما تجيكم افكار عبقرية فكروا في اليوم التالي شكله حيكون كيف ده لو انتو فعلا حريصين على “إيقاف الحرب” دي ما طريقتها!

كتب محمد المصباح