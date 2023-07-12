



هي خُطوتانِ:

(الأولى):

إعلانُ حكومة منفى.

(وقد نبهتُ مرارًا، إلى ضرورة تعيين حكومة من البرهان، لسد هذا الفراغ، حتى لا تُشكَّل حكومة من (قحت)، وتصبح أمرا واقعا، ولكن لا تعرف لماذا التباطؤ في هذا الأمر؟)

(الثانية):

تقوم هذه الحكومة القحتاوية الخائنة، بطلب تدخلٍ أجنبي لحماية المدنيين.

(وقد حصل هذا من السعودية في اليمن، فقد طلبت حكومة عبد ربه منصور هادي -أو أُمِرت بذلك!- تدخلا لحمايتها من مليشيا الحوثي، والاختلاف في السودان سيكون: التدخل لحماية مليشيا الدعم، وليس لحماية الشعب منها)

#قحت_لاتمثلني

عمر أحمد محجوب الكنزي