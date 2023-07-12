



١. حزين مثل الكثيرين للتصريحات غير اللائقة للرئيس الوزراء الأثيوبي، أما الرئيس الكيني فهو غير معدود في الرجال.

٢. ولكن صدقوني هذه لحظة جدير بنا أن نستعيد فيها مقولة مارتن لوثر كينج: ” لن يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت”.

٣. الذي جعلهم يتطاولون على السودان المضياف بكل الرحب والمعطاء بلا من هو انحناء القيادة السودانية.

٤. يتوجب على البرهان أن يكون قائداً بقامة هذا

البلد العزيز أو فليترجل.

٥. فقد السودانيون أحباباً أعزاء، وتشردوا عن ديارهم، وخسروا ما عمروه وادخروه لعقود جراء ضعف وتردد القيادة في اتخاذ القرارات الحاسمة.

٦. لا انتظر رداً رسمياً على الإساءة والإزدراء الأثيوبي بحق السودان؛ ولكن ظني بالشعب السوداني أنه من سيتولى الأمر.

عصمت محمود أحمد