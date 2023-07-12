



– ما استمعتُ إليه فجر اليوم من معلومات ميدانية على الأرض اكثر من مبشر ومطمئن ولله الحمد والمنة والشكر

– الاستجابة الواسعة للاستنفار احدثت تغييرات معنوية هائلة وسط الجيش وعلى الأرض

– المطلوب التوسع في الاستنفار ومضاعفة التعبئة العامة والدعم العيني والمادي

– ثلاث عمليات عسكرية قادمة ستحدث وتنزل هزيمة ساحقة بالتمرد

– بعد الانتصار بإذن الله سبحانه وتعالى نحتاج لتحسين أوضاع الجيش والمقاتلين ولابد من تشريعات وقوانين رادعة تمنع التطاول على الجيش

– لابد من معالجة ضعف الخطاب السياسي والاعلامي

– لابد من تغيير الولاة

– لابد من تشكيل حكومة من المقتدرين لإدارة شأن الخدمات والشأن الأمني والعدلي والقانوني

– لابد من مواجهة الطابور الخامس حكوميا وشعبيا

– لابد من أن تطلق الحكومة ظهرها فى الحركة بين المحاور الدولية والاستفادة من التقاطعات الدولية

– اجتماعات القاهرة ستصفع مؤامرة الإيغاد

– بالمناسبة … بلغت جملة مبالغ الرشاوي والعمولات المدفوعة لرباعية مكافحة الجفاف والتصحر حوالى ( ثمانين مليون دولار ) فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يُغلبون

– محبتي

حسن إسماعيل