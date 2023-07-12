ما استمعتُ إليه فجر اليوم من معلومات ميدانية على الأرض اكثر من مبشر
– ما استمعتُ إليه فجر اليوم من معلومات ميدانية على الأرض اكثر من مبشر ومطمئن ولله الحمد والمنة والشكر
– الاستجابة الواسعة للاستنفار احدثت تغييرات معنوية هائلة وسط الجيش وعلى الأرض
– المطلوب التوسع في الاستنفار ومضاعفة التعبئة العامة والدعم العيني والمادي
– ثلاث عمليات عسكرية قادمة ستحدث وتنزل هزيمة ساحقة بالتمرد
– بعد الانتصار بإذن الله سبحانه وتعالى نحتاج لتحسين أوضاع الجيش والمقاتلين ولابد من تشريعات وقوانين رادعة تمنع التطاول على الجيش
– لابد من معالجة ضعف الخطاب السياسي والاعلامي
– لابد من تغيير الولاة
– لابد من تشكيل حكومة من المقتدرين لإدارة شأن الخدمات والشأن الأمني والعدلي والقانوني
– لابد من مواجهة الطابور الخامس حكوميا وشعبيا
– لابد من أن تطلق الحكومة ظهرها فى الحركة بين المحاور الدولية والاستفادة من التقاطعات الدولية
– اجتماعات القاهرة ستصفع مؤامرة الإيغاد
– بالمناسبة … بلغت جملة مبالغ الرشاوي والعمولات المدفوعة لرباعية مكافحة الجفاف والتصحر حوالى ( ثمانين مليون دولار ) فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يُغلبون
– محبتي
حسن إسماعيل
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