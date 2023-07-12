شاهد بالفيديو .. عفش وسيدو طفش .. “المشكلة ما الملابس في حاجات أهم منها”





أظهرت تسجيلات متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي بعض المسروقات التي نهبت من متفلتي قوات الدعم السريع خلال الفترة الماضية بحسب روايات أصحاب المسروقات وما نشر على الصفحات المناصرة لكل من الطرفين “القوات المسلحة السودانية وقوات “الدعم السريع.

وبحسب رصد محررة “كوش نيوز” نشرت الصحفية “ناهد الباقر” المقطع المرفق وعلقت عليه “عفش وسيدو طفش .. تعالي كشفي شوفي كان عندك حاجة”.

حيث كانت الردود تشعر بالصدمة من قبل المتابعين على شبكات التواصل، وجاءت على شاكلة: “المشكلة ما الملابس في حاجات أهم منها نهبوها سرقوها وبس نقول الحمدلله على كل حال” ، ” العيب مافيهو بس العيب في الناس البشترو” ، ” نسأل الله السلامة .. ده من إفرازات الحرب ولسه القادم أسوأ إذا لم تقف هذه الحرب العبثية”.

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الخرطوم – “كوش نيوز“