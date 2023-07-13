



اثيوبيا تريد إحلال الدعم السريع محل الجيش الذي تعتبره مصر صمام أمان السودان وحامي أمنها القومي أيضاً .

موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بات أكثر وضوحاً بل وصرامة تجاه كل من يريد هدم مؤسسة الجيش وجعل السودان دولة فاشلة ومنهارة تهدد أمن الجميع حينما ترتع فيها كلاب الداخل وذئاب الخارج كما فعلوا بالصومال وليبيا وغيرها من الدول التي دمروا جيوشها تحت مبررات عدة ثم تركوها تبكي بدموع الدم!!

قرارات الايقاد ستصطدم بصخرة الموقف المصري الذي سيتكامل مع الموقف التركي وربما الإيراني والصيني والروسي ومن قبل الموقف الشعبي المؤيد للجيش بصورة غير معهودة!

هنا لن تجد الدول الداعمة للدعم السريع وقوى الحرية والتغيير غير الضغط على هؤلاء لوقف الحرب وقبول الدعم السريع بشروط الجيش في عملية كيفية ومواقيت الدمج مع جعل الاتفاق الاطارئ من الماضي الذي عفى عليه الدهر !

انور الباهي

