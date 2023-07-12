مستخدمو “آيفون” يشتكون من “ثريدز”.. هكذا تنقذ بطارية هاتفك





حطم تطبيق “ثريدز” (Threads) الذي أطلقته “ميتا” (Meta) الأرقام القياسية منذ إطلاقه في السادس من يوليو/تموز 2023، فجذب أكثر من 100 مليون مستخدم خلال أقل من أسبوع، وأصبح التطبيق الأسرع نموا على الإطلاق.

ورغم انتشاره السريع وشعبيته، شاعت مشكلة بين بعض مستخدمي “آيفون” الذي اشتكوا من استنزاف “ثريدز” لبطاريات هواتفهم، فتوجهوا إلى شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطاتهم بعد أن لاحظوا تأثير التطبيق على عمر البطارية.

أحد مستخدمي “تويتر” عرض سؤالا للمتابعين إن كانوا يعانون من استنزاف بطاريات هواتف “آيفون” عند استخدام “ثريدز”.

بينما قال مستخدم آخر في تغريدة، ” البطارية لا تكذب” مرفقا صورة شاشة يظهر فيها كمية استهلاك الطاقة لكل التطبيقات التي تعمل على هاتفه وقد ظهر أن تطبيق ثريد يستهلك 53% من البطارية.

الأسباب المحتملة

بينما يبقى السبب الحقيقي لاستنزاف البطارية غير واضح، يمكن أن يكون أحد التفسيرات المحتملة في عملية تسمى “الاختبار السلبي” (negative testing) وفق جاكي مور خبير الأمن السيبراني في شركة “إيه إس إيه تي” (ESET).

ووفق مور، فإن الشركات المطورة تستخدم الاختبار السلبي لفهم المزيد عن التطبيق وكيفية تفاعل المستخدمين معه، بهدف تحليل استجابة التطبيق للإدخالات غير الصحيحة.

ويساعد ذلك المطورين على تحسين وظائف التطبيق وقياس سرعة التحميل تحت الظروف التي تتناقص فيها البطاريات أسرع من المعتاد.

كيف يمكن أن تحل المشكلة؟

بالنسبة لمستخدمي “ثريدز” الذين لاحظوا أن شحن بطارياتهم ينفد أسرع من المعتاد، هناك خطوات يمكنك اتخاذها للحد من هذه المشكلة:

افتح تطبيق الإعدادات.

انتقل إلى العام.

اضغط على تحديث التطبيق في الخلفية وأوقفه.

تمنع هذه الخطوات التطبيقات من التحقق من وجود تحديثات ومحتوى جديد عندما لا يكون قيد الاستخدام النشط، ما يقلل من استنزاف البطارية.

ورغم ارتفاع شعبية “ثريدز” بشكل سريع، وتفوقه حتى على “تويتر” في نمو المستخدمين، يواجه مُنتج “ميتا” الجديد عددا من التحديات المتعلقة بمشكلة البطارية ودمج ميزات أخرى مطلوبة، مثل واجهة سطح المكتب، وتصنيف المنشورات وفق الجدول الزمني.

لكن رغم هذه التحديات، لا يمكن تجاهل الارتفاع السريع لـ”ثريدز”، حيث يقوم “ميتا” بالرد على ملاحظات المستخدمين ويواصل تحسين التطبيق، ومن المؤكد أننا سنشهد المزيد من التطورات في عمل التطبيق.

سكاي نيوز

الجزيرة