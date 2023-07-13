



تعويضات المواطنين للنهب والدمار والانتهاكات من مال آل دقلو والدعم السريع 👇

الاخوات و الإخوة نحن مجموعة من المحامين جاهزين لتلقي شكاوى كل المواطنين الذين تضرروا من تكسير منازلهم و مكاتبهم او محالهم التجارية و غير ذلك و سرقة مقتنياتهم باختلاف انواعها وجميع الانتهاكات ، من الأضرار التي تسببت فيها مجموعة قوات الدعم السريع في كل انحاء السودان. يتم القيام بذلك لعمل ملفات قانونية متكاملة لتجهيز دعوى ترفع لاحقا للجهات القضائية المختصة بالولايات المتحدة الامريكية أو بريطانية و غيرهما من البلاد ذات الشان في قبول مثل هذه الدعاوى العالمية على ان يتم ذلك بالتعاون مع بعض المحامين بهذه الدول للمطالبة بحجز أموال آل دقلو في كل البنوك العالمية و للمطالبة بدفع كل التعويضات المستحقة قانونيا من تلك الاموال لكل لمتضررين بالسودان.

هذا الامر يمكن تنفيذه بمنتهى السهولة بالرجوع لسوابق قانونية عالمية نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية و دول عظمى أخرى لإجبار دول و هيئات أخرى بدفع أموال طائلة لمواطنيهم الذين تضرروا من تلك الجهات. فهل يا ترى سيهب بعض من المحامين بالسودان لإزالة الاضرار التي لحقت باهلهم بنفس هذا الاسلوب العالمي و بكل الجرأة مع الاحترافية المطلوبة؟ أتمنى ذلك و أنا شخصيا على أتم استعداد للمساعدة في كل الذي يمكنني تقديمه في هذا الشأن و ارجو من الجميع المساعدة في إيصال هذه الرسالة لجميع القروبات و الجهات القانونية المختلفة. لكم مني جميعا أطيب التحايا.

فيصل السيد علي عمر