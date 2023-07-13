



كنا نعلم أنه سيقدمُ على الحرب

وكان هو يعلم ذلك

كان يريد أن يفرغ الخرطوم كما أفرغ ذات يومٍ كُتم ومليط

كان منتفخاً بالغرور ، لابساً عباءة القوة والجبروت ..



والآن بعد مرور قرابة الثلاث أشهر على حرب الخرطوم التي هدّد بها لم يره أحد ..

هل هو ميّت ام حي ؟ هل هو في جُحرٍ أم في قصر ؟ في الخارج أم الداخل ؟

ولكن أينما وجد ، وكيفما وجد ، فسيتذكره التاريخ كأسوأ تجليات الفشل السياسي السوداني على مرّ التاريخ ، أداةُ القمع الخطيرة التي تمردت على صانعيها فذاق الشعب السوداني الأمرّين ،

فضّ الإعتصام ، وحرب أبريل ، صفحاتُُ سودُُ كثيرة وجراح .. ستعقبها بإذن الله صفحاتُُ بيض ..

وليس بعد الحربِ ذنب .

Gihad Salama