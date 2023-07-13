فيسبوكرأي ومقالات

بعد مرور قرابة الثلاث أشهر على حرب الخرطوم التي هدّد بها لم يره أحد .. هل هو ميّت ام حي؟

2023/07/13
حميدتي
حميدتي

كنا نعلم أنه سيقدمُ على الحرب
وكان هو يعلم ذلك
كان يريد أن يفرغ الخرطوم كما أفرغ ذات يومٍ كُتم ومليط
كان منتفخاً بالغرور ، لابساً عباءة القوة والجبروت ..

والآن بعد مرور قرابة الثلاث أشهر على حرب الخرطوم التي هدّد بها لم يره أحد ..
هل هو ميّت ام حي ؟ هل هو في جُحرٍ أم في قصر ؟ في الخارج أم الداخل ؟
ولكن أينما وجد ، وكيفما وجد ، فسيتذكره التاريخ كأسوأ تجليات الفشل السياسي السوداني على مرّ التاريخ ، أداةُ القمع الخطيرة التي تمردت على صانعيها فذاق الشعب السوداني الأمرّين ،

فضّ الإعتصام ، وحرب أبريل ، صفحاتُُ سودُُ كثيرة وجراح .. ستعقبها بإذن الله صفحاتُُ بيض ..
وليس بعد الحربِ ذنب .

Gihad Salama

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/07/13