المغفل من السودان الذي يتوسل ختم الدخول بعيداً عن شباك القنصلية المصرية





إعادة عشرات الأسر والأفراد من معبر قسطل المصري إلى وادي حلفا بعد رفض “السيستم” إظهار أذونات الموافقة الأمنية التي يزعم المسافرون الحصول عليها من سماسرة المعابر.

– لعنة الله على المحتالين.

– رحمة الله على المُستغفلين.

= البوست أدناه، كتبتو الأسبوع الفات👇🏾

لصوص الأزمات وسوس المحن، أفسدوا على الناس سلاسة التأشيرة، وعطلوا باقة تسهيلات الدخول التي قدمتها القاهرة للسودانين، ثم طفقوا يعلنون عن بيع (الموافقة الأمنية) لمن يدفع مئات الملايين!

المغفل الذي يتوسل ختم الدخول بعيداً عن شباك القنصلية المصرية، سيشتري الترماي!

الموافقة الأمنية ما بيعملوها كدة.. عندها اشتراطات وقيود ولو تجاوزتها ستتحول الموافقة الأمنية إلى ورطة أمنية و”مالية وأسرية” تغطس حجرك.

وجدي الكردي

