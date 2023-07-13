بقرة السودان (تتضرع) بين السواقي والجناين بعد أن تعافت من الطاعون الدقلوقحتي





قمة الإعمار

انتهت بالأمس قمة (حبال بلا بقر) بأثيوبيا. فصاحب زريبة البقر الوهمية (أبي أحمد) وإرضاء لحاكم دولة الخمارات ابن زايل آل شيطان أتى بما لا يصدقه العقل.

ليذهب الكينى في نفس الإتجاه. وفي نفس الوقت تنتظر دقلوقحت المجتمعة في إثيوبيا بفارق الصبر عسى ولعل تقع بقرة السودان فريسة مرة ثانية في حبالها.

ولكن هيهات. فقد قطع الشعب بسكين جيشه الحمش جميع الحبال العميلة. فبقرة السودان (تتضرع) بين السواقي والجناين بعد أن تعافت من الطاعون الدقلوقحتي بمصل الأشاوس.

وتمهيدا لتوسيع المزرعة لبقرة الوطن. ها هي مصر الشقيقة تعقد يوم غد قمة الإعمار للدولة السودانية. ومن بشريات الأخبار أن البرهان حضور. وتلك صفعة قوية لمروجي كذبة الإختباء بالبدروم. إضافة لحضور قطر وتركيا للقمة. عليه لتشرب دقلوقحت من مياه سد النهضة كدرا وطينا.

وخلاصة الأمر نبشر الشعب السوداني أن انتظار دقلوقحت لمهديها المنتظر (حميدتي) ليخرج في آخر زمان الحرب من سردابه (القبر) ليملأ الأرض (دقلوقراطية) بعد أن ملأها البرهان (بوتا وكيزانا) سوف يطول ويطول. ومن هنا نعلن بأن ساعة إعمار ما دمرته حرب دقلوقحت قد بدأت. فشمروا السواعد (وللأوطان في دم كل حر *** يد سلفت ودين مستحق). ولتكن جلالة الإعمار: (نحن جند الله…. جند الوطن).

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأربعاء ٢٠٢٣/٧/١٢

