حكاية عجيبة.. نزاع بين دعامة حول الأحق بسرقة سيارة لاندكروزر في الخرطوم نتج عنه موت واصابات





قدمت مجموعة من الدعم السريع لسرقة عربية لاندكروزر من الحارة ” ب ” التي تقع شرق شارع الستين بالعاصمة الخرطوم ولما لم يستطيعوا تحريكها قاموا بجرها خارج المنزل وتركوها للعودة بمعينات تعينهم على تحريكها

حين عودتهم وجدوا مجموعة اخرى من الدعم تحاول سرقة العربية ودار نزاع حول الأحق بسرقتها نتج عنه موت واصابات

لا نعلم حتى هذه اللحظة ان كانت المجموعة المنتصرة نجحت في السرقة ام لا ، فما لدينا من معلومات من شابين في الحي كان اخرها بالأمس مساء .

هذه الفوضى التي تقوم بها القوات ضد املاك وبيوت وحياة المدنيين ستتسبب في فوضى داخلية فيما بينهم انفسهم وستكون هناك قصص كثيرة مشابهة

من ذلك ما رشح عن اشتباكات بينهم في منطقة كافوري بسبب اشتباكات مع قوات محاربة قدمت لاخراج القوات التي اتخذت البيوت مستقرا بدلا عن المواجهات .

ان وجود جزء من هذه القوات في مواجهات مستمرة مع الجيش بينما تقوم جماعات واسعة بعمليات سرقة ونهب واغتصاب وحركة تصوير مستمرة في التيك توك ووسائل التواصل من داخل غرف البيوت وامام مرايات الزينة سيخلق عداء فيما بينهم ، ومواجهات قادمة خصوصا في ظل غياب القضية الاساسية التي تخوض فيها هذه القوات الحرب.

Omer Ushari Ahmed

