«كنت بهزر في الفيديوهات العريانة».. سلمى الشيمي في اعترافات صادمة





تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة،غدا الخميس، الإستئناف المقدم من سلمى الشيمي البلوجر والتي تم القبض عليها بتهمة نشر الرذيلة والفيديوهات الخادشة للحياء فضلا عن نشر فيديوهات إباحية على صفحتها الشخصية.

وأدلت سلمى الشيمي بإعترافات جديدة أمام النيابة بعد توجيه عدة تهم لها بسبب الفيديوهات العارية التي تقوم بنشرتها على صفحتها وكشفها عن مفاتن جسدها.

سلمى الشيمي في التحقيقات: مبتصورش بالبكيني ولا مع رجالة وبحب ابسط الناس

بعد المقاطع المخلة.. تفاصيل الإفراج عن سلمى الشيمي

اعترافات سلمى الشيمي

وأنكرت البلوجر وعارضة الأزياء سلمى الشيمي التهم التي وجهت إليها واتهامها بالتعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري فضلا عن خدش الحياء العام ونشر الفيديوهات العارية بمقابل مادي عن طريق حسابها البنكي.

وقالت البلوجر وعارضة الأزياء سلمى الشيمي:” أنا عرفت إني مقبوض عليا علشان فيديوهات كنت نزلتها على تطبيقي تيك توك وإنستجرام بس أنا عايزة أقول إن الفيديوهات دي أنا مسحتها من على صفحاتي من حوالي 8 شهور والفيديوهات العريانة دي أغلبها قديمة، والفيديوهات اللي بنزلها حاليا متعلقة بشغلي وكمان أنا لما كنت بنزل الفيديوهات دي كنت بنزلها للهزار والترفيه وأنا مش باخد فلوس من الفيديوهات دي وده كل اللي حصل”.

وأضافت خلال إعترافاتها أمام النيابة:” أنا مش بنزل صوري بالبكيني أنا بنزل صور وفيديوهات وأنا لابسة فست كاجوال وسواريهات وبنزل فيديوهات وبعمل فيها حركات، وديه طبيعة لبسي العادي وأنا بخرج وأنزل في الشارع بالبس اللي بتصور بيه”.

حبس سلمى الشيمي

وقضت محكمة جنح مستأنف الإقتصادية بالإسكندرية 26 يونيو الماضي بقبول بالإستنئناف المقدم من سلمى الشيمي وإحالة الدعوى بالكامل إلي محكمة القاهرة الاقتصادية لعدم الإختصاص للنظر في القضية.

وكانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الإقتصادية بالإسكندرية بحبس سلمى الشيمي عارضة أزياء لمدة عامين فضلا عن تغريمها بـ100 ألف جنيه لقيامها بتصوير مقاطع مخلة عن طريق الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الإجتماعي ومنها فيس بوك وإنتسجرام.

محتوى بلس