شاهد.. الكاميرا ترصد الرئيس الأوكراني وهو يداعب زوجته أثناء حضورهما لقمة الناتو





أظهر مقطع فيديو الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، وهو يداعب زوجته أمام الكاميرات خلال حضورهما لقمة الناتو التي عقدت في مدينة فيلنيوس بليتوانيا.

وأبان الفيديو زيلنسكي وهو يحاول أن يمسك بيد زوجته أولينا زيلنسكا، أثناء التقاط صورة تذكارية وكانت الأخيرة تبعده وتسحب يدها.

وحظي الفيديو على تفاعل واسع بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي والبعض قال إن زيلينيسكى بحالة مزاجية معتدلة رغم ما يعانيه من حروب.

“صحيفة المرصد”