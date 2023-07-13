“الزواج هو سر شبابي وأنوي إنجاب أطفال”.. شاهد: أول تعليق من المسن “التسعيني” على زواجه





علق العريس التسعيني الشيخ ناصر الدحيم، على زواجه مؤخرا، مشيرا إلى أنه يشعر بالسعادة.

وقال خلال مداخلة مع قناة “العربية”: “الزواج في مرحلة الشباب لا يختلف عن الزواج في مرحلة متقدمة من العمر، والهدف راحة جسدية ونفسية”. مشيرا إلى أن لديه 4 أبناء بالإضافة إلى الأحفاد.

وأضاف: “الزواج هو سر شبابي وأنوي إنجاب المزيد من الأطفال”.

العريس التسعيني الشيخ ناصر الدحيم: الزواج هو سر شبابي.. وأنوي إنجاب المزيد من الأطفال#صباح_العربية

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“صحيفة المرصد”